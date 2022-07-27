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Spor, Futbol

Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı

Süleyman Elçin   | 27.07.2022
Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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