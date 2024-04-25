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Spor, Futbol

Ampute Milli Futbol Takımı, Özbekistan'ı 6-1 yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynadığı özel maçı 6-1 kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Ampute Milli Futbol Takımı, Özbekistan'ı 6-1 yendi

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaştı.

Özbekistan, Kurrat Khudav'ın maçın başında attığı golle öne geçse de milli takım, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

Ay-yıldızlılar; Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün ikişer gol attığı müsabakada sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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