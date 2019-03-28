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Spor, Futbol

Amed Sportifli Mansur Çalar'ın sürekli hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.

Emre Doğan   | 28.03.2019
Amed Sportifli Mansur Çalar'ın sürekli hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı Amed Sportif Faaliyetler takımın futbolcusu Mansur Çalar (ortada).

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.

Kurulun toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a verdiği sürekli hak mahrumiyeti cezası, oy çokluğuyla kaldırıldı.

PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin oyuncusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası vermiş, yaptırım süresinin 3 yılı aşması sebebiyle ceza sürekli hak mahrumiyetine dönüşmüştü.

Tahkim Kurulu sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 33 yaşındaki futbolcuya 20 maç men cezası verdi. Mansur Çalar'a verilen 25 bin lira para cezası da onandı.

Cezanın ertelenmesi talebi ise kurul tarafından reddedildi.


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