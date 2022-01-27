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Spor, Futbol

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

Etem Geylan   | 27.01.2022
Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı

Izmir

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Özbalta ile anlaşma imzaladı.

Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

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