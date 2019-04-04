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Spor, Futbol

Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu

Almanya Kupası çeyrek finalinde rakiplerini yenen Bayern Münih, Werder Bremen, Hamburg ve Leipzig yarı finale yükseldi.

Erbil Başay   | 04.04.2019
Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu

Berlin

Almanya Kupası çeyrek finalinde rakiplerini yenen Bayern Münih, Werder Bremen, Hamburg ve Leipzig yarı finale yükseldi.

Bayern Münih, sahasında İkinci Lig takımı Heidenheim ile oynandığı karşılaşmada 12. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole 26. dakikada Robert Glatzel ve 39. dakikada Marc Schnatterer ile cevap veren Heidenheim, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen müsabakada Bayern Münih 53. dakikada Thomas Müller, 55. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Serge Gnabry ile üç gol buldu ve skoru 4-2 yaptı.

Konuk ekip, 74 ve 77. (penaltıdan) dakikalarda Glatzel'in topu filelerle buluşturmasıyla maçta 4-4'lük eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi müsabakanın 84. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışışını kullanan Robert Lewandowski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Bayern Münih karşılaşmadan 5-4 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Werder Bremen deplasmanda Schalke 04'ü 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Werder Bremen'in gollerini 65. dakikada Milot Rashica ve 72. dakikada Davy Klaassen attı.

Konuk ekipte ilk 11'de başlayan milli futbolcu Nuri Şahin, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Schalke 04'te ise ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar 90 dakika oyunda kalırken, diğer Türk asıllı oyuncu Ahmed Kutucu 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Dün oynanan karşılaşmalarda Paderborn'u 2-0 yenen Hamburg ve Augsburg'u 2-1 mağlup eden Leipzig, yarı finale çıkmıştı.

Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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