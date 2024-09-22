Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi

Adana
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u Yeni Adana Stadı'nda konuk etti.
İlk yarı
Maçın 4. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Janvier'in vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi.
17. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu alıp süren Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.
28. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe atışında kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda, direğe çarpan topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-0 üstün bitirdi.
İkinci yarı
49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.
55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe temas ederek dışarı çıktı.
81. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.