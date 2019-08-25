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Spor, Futbol

Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan 33 yaşında Fransız stoperin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 25.08.2019
Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

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