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Spor, Futbol

Kayserispor galibiyete hasret

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada 3 puan toplayan Kayserispor, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Murat Asil   | 30.09.2019
Kayserispor galibiyete hasret

Kayseri

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 haftada beklentileri karşılayamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Kayseri ekibi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 1-1 beraberlik aldı.

İç sahada Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor, 4. hafta deplasmanda Antalyaspor ile 2-2, 5. hafta ise sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

6 haftadır taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı

Ligde son olarak dün Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Kayserispor, bu maçlarda kalesinde gördüğü 10 gole 7 golle yanıt verebildi.

Bu sezon ilk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer aldı.

Kayseri ekibi, ligin 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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