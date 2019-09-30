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Spor, Futbol

Galatasaray'ın rakibi PSG

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Hüseyin Eroğul   | 30.09.2019
Galatasaray'ın rakibi PSG

İstanbul

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile yarın karşılaşacak. 

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Galatasaray beraberlikle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

Neymar cezalı 

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Galatasaray, Fransa futbolunu bilen futbolculara sahip

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor.

Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.

Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

"Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"

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