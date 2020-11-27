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Spor, Futbol

Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha etkili

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe attığı 17 golün 12'sini, Beşiktaş ise 13 golün 7'sini ikinci yarıda kaydetti. Lig maçlarının ilk yarısında 3 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, ikinci devrede ise kalesinde 6 gol gördü.

Ercan Doğan   | 27.11.2020
Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha etkili 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )

İstanbul

Süper Lig'de 29 Kasım Pazar günü oynanacak maçta rakip olacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikinci yarıda daha çok gol attı.

Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.

Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.

Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.


Beşiktaş da maçlara tutuk başlıyor


Beşiktaş ise ligde 8 maçta attığı 13 golün 7'sini ikinci yarıda kaydetti.

Karşılaşmaların ilk 15 dakikasında sadece bir gol atabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki bölümde de fileleri aynı şekilde havalandırabildi.

İlk yarının son 15 dakikasında 3 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, birinci devrenin uzatma dakikasında ise bir defa fileleri havalandırdı.

İkinci yarının başında 2 gol atan siyah-beyazlılar, 61 ve 75. dakikalar arasında 4 gol buldu. Lig maçlarında son 15 dakikada rakip kalede etkili olmakta zorlanan Beşiktaş, bir golü de 90+1. dakikada kaydetti.


Beşiktaş, son dakikalarda kötü savunma yapıyor


Bu sezon kalesinde 14 gol gören Beşiktaş, özellikle son bölümdeki kötü savunmasıyla dikkati çekiyor.

İlk 15 dakikanın yanı sıra birinci devrenin diğer 15 dakikalık bölümlerinde de kalesinde birer gol gören Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi savunmayla başlamasına rağmen sonraki dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı.

61-75. dakikalar arasında 2 gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 15 dakikada ise rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş 3 golü de uzatma dakikalarında yemekten kurtulamadı.


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