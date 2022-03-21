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Spor, Futbol

Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Süper Lig'de en yakın rakibinin 15 puan önünde bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen bordo-mavililer, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Selçuk Kılıç   | 21.03.2022
Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in son 8 haftasına en yakın rakibinin 15 puan önünde giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen lider Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale adını yazdırdı.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 33 maçta, 24 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ligde 30 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet elde ederken, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

En erken şampiyonluk şansı

Trabzonspor, ligde önündeki 3 maçı galip tamamlaması halinde, rakipleri kazansa dahi sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek ve bu kulvarda en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olacak.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'nin elinde.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

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