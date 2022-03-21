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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Kenan Irtak   | 21.03.2022
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti

İstanbul

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla müsabakanın oynanacağı Porto kentine hareket etti.

Türkiye'de oynayan futbolcular kafilede yer alırken, yurt dışında görev yapan milli oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'de takıma katılacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık yapacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın teknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu​​​​​​​, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.


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