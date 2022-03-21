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Spor, Basketbol

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının da katılacağı FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali, 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.03.2022
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali 5-7 Nisan'da yapılacak

Ankara

İtalyan takımı Umana Reyer'in de adını yarı finale yazdırmasıyla dörtlü final resmi belli oldu. Geçen yılın finalisti Umana Reyer, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile eşleşti. Galatasaray ise Fransız temsilcisi Tango Bourges ile karşılaşacak.

Düzenleneceği kentin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonundaki yarı finaller 5 Nisan, final ve 3'üncülük maçları ise 7 Nisan'da oynanacak.

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