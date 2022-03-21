UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.
İstanbul
İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvada Tiryaki'nin yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de görev alacağı belirtildi.
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