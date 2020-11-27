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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi. Belçika, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak çıktı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.11.2020
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakım Puan Değişim
1Belçika1780-
2 Fransa 1755 -
3Brezilya1743-
4İngiltere1670 -
5Portekiz1662-
6İspanya1645 -
7Arjantin 1642+1
8Uruguay1639 -1
9Meksika1632+2
10İtalya 1625+2
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