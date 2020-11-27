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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor.

Emre Doğan   | 27.11.2020
Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor

İstanbul

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, rakibine 2005 yılından bu yana iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli takım, Türk futbolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a karşı son mağlubiyetini 17 Nisan 2005'te yaşadı.

Beşiktaş'a karşı son 18 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra rakibine iç sahada mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda siyah-beyazlı takımla oynadığı son 18 resmi maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Gollerde de Fenerbahçe'den büyük üstünlük

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç sahada çıktığı son 18 müsabakada gollerde de rakibine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu 18 maçın sadece 2'sinde gol atamayan sarı-lacivertliler, biri hükmen galip ilan edildiği maç olmak üzere diğer 16 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe, hükmen galip ilan edildiği karşılaşma da dikkate alındığında Beşiktaş ağlarını 18 karşılaşmada 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

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