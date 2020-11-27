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Spor

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Galatasaray Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi.

Ercan Çakar   | 27.11.2020
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

İstanbul

Galatasaray Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Valiliğinin, derneklerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."

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