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Tekvandoda bronz madalya

Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 25.08.2019
Tekvandoda bronz madalya

Ankara

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi karışık takım müsabakalarında teknik direktör Ali Şahin yönetiminde sporcular Hasan Can Lazoğlu, Yunus Sarı, İkra Kayır ve Ayşe Asma'dan oluşan milli takım temsil etti. 

Türkiye, 8 ülkenin katıldığı organizasyonda ilk turda Güney Kore'yi 37-30 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'e 83-48 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bronz madalya maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı. Rakibini 74-28 mağlup eden Türkiye, üçüncü oldu.

Karışık takımlarda altın madalyayı ise İran'ı yenen Çin kazandı. Çin, kadınlarda da ilk sırayı alırken, erkeklerde İran kürsünün en üst basamağına çıktı.

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