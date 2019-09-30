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Spor, Futbol

Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi

Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftar, takımlarının hakem hatalarına maruz kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi.

Serhat Zafer   | 30.09.2019
Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi

Sivas

Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store önünde toplanan Demir Grup Sivassporlu taraftarlar adına bir bildiri okuyan Mesut Daştan, tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmek için açıklama yapma gereği hissettiklerini belirtti. 

Futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmayan bariz hakem hatalarının artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaştığını savunan Daştan, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Alanyaspor maçında hakem Halil Umut Meler'in kararlarına hata demek imkansız hale gelmiştir. Takımımızın bundan önceki maçlarda da hatalara maruz kaldığı olmuştur. Beşinci haftada kendi sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçında kazanmamıza rağmen, bu maçta da bariz hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Biz kesinlikle Sivasspor lehine hakem hataları istemiyoruz. Bizim isteğimiz, adaletli bir yönetim olması. Bütün takımlara adaletin olması lazım. Adaletin olmadığı yerde sporun anlamı kalmıyor. Çocuklara, insanlara sporu adaletle sevdireceğiz. Bundan sonraki maçta hakemlerin adaletli maçlar yönetmesini bekliyoruz."

Herkesin temsil ettiği kuruma yakışır şekilde hareket etmesi temennisinde bulunan Daştan, "Sivasspor sahipsiz değildir. Sivasspor, Sivas'ın her şeyidir." ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında Yiğido Gençlik Taraftar Grubu ve Çılgınlar 58 Taraftar Grubu üyeleri hazır bulundu.

Taraftarlar, açıklamanın ardından dağıldı.

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