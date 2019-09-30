Gaziantep'te beraberlik

Gaziantep
Süper Lig'in 6. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Göztepe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
18. dakikada konuk ekipte Mossoro'nun savunmanın arkasına sarkan Jerome'a pasında, kalesinden zamanında çıkan Günay tehlikeyi uzaklaştırdı.
35. dakikada soldan çizgiye inen Twumasi'nin ortasında, uygun durumdaki Djilobodji'nin vuruşu sonrası meşin yuvarlak takım arkadaşı Güray Vural'a çarptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsatı kaçırdı.
38. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkten seken topu Djilobodji ağlara gönderdi fakat hakem pozisyon öncesinde faul tespit etti ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.58. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Güray Vural'ın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top, arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.
67. dakikada sol taraftan ceza sahasına yaklaşan Morais'in sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, kaleci Günay'ı da aşan top direkt filelere gitti: 1-1.
90+2. dakikada sol kanattan Morais'in yaptığı ortada, kale sahasındaki Djilobodji uygun durumda topu üstten dışarı attı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.