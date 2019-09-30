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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Ünal Karaman ile 'üç büyük' başarısı

Bordo-mavililer, teknik direktör Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Selçuk Kılıç   | 30.09.2019
Trabzonspor'un Ünal Karaman ile 'üç büyük' başarısı

Trabzon

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken sahasında Beşiktaş'ı da 4-1 yendi.

Sahasında fire vermedi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sahasında söz konusu rakipleri karşısında hiç puan kaybı yaşamadı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi, bu sezon da siyah-beyazlı takımı 4-1 yenerek 4 maçtan 12 puan çıkardı.

2 gol ortalaması

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 2,12 gol ortalamasıyla rakip kalede önemli bir oran yakaladı.

Karadeniz ekibi, 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

26 sezon sonra 4 gol

Trabzonspor, 26 sezon sonra Beşiktaş karşısında ligde 4 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 1993-94 sezonunda sahasında 4-2 mağlup yenmiş, o dönemde teknik direktör Ünal Karaman futbolcu olarak siyah-beyazlı takım karşısında mücadele etmişti.

Şenol Güneş'ten 8 sezon sonra başarmıştı 

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda görev yapan Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda üç büyük takımı yenme başarısı göstermişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon Karaman ile sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz konusu rakipler karşısında 3'er puan hanesine yazdırmıştı.

4 sezonun en iyisi

Trabzonspor, ligin 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla son 4 sezon içindeki en iyi başlangıcını yaptı.

Bordo-mavililer, aynı dönemlerde 2018-19 sezonunda 7 puan, 2017-2018 sezonunda 8 puan, 2016-2017 sezonunda ise 6 puan toplamıştı.

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