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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.

Salim Taş,Hüseyin Yıldız   | 27.04.2021
Atakaş Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği karşısında mücadeleyi 3-1 önde tamamladı.

2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası dışından Boupendza'nın sert şutunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası içinde kaleci Nordfeldt'i çalımlayan Akintola'nın pasında kale önünde topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

72. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası çizgisi üzerinden Lima'nın sert vuruşunda, kaleci Munir'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Ceza alanı sağ çaprazında Stancu, Kamara ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

84. dakikada Hatayspor, skoru 3-1'e getirdi. Kamara'nın pasında ceza alanında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma, Hatayspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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