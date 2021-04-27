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Anadolu Efes, Real Madrid önünde bu kez kazanamadı

Anadolu Efes'in önde olduğu çeyrek final serisinde durum 2-1'e geldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.04.2021
Anadolu Efes, Real Madrid önünde bu kez kazanamadı Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Ankara
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 80-76 yenildi.

Üç galibiyete ulaşan ekibin adını Dörtlü Final'e yazdıracağı seride, Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı, çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sona ererken, ikinci periyotta Beaubois'nın 3 sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 58-48 önde kapatarak aradaki skor farkını koruyan lacivert-beyazlı takım, mücadelenin son 4 dakika 34 saniyelik bölümüne 76-64 üstün girdi. Bu dakikadan sonra istediği savunmayı yapamayan Anadolu Efes karşısında 16-0'lık seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'in en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu.

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