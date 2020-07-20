Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor

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Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıkları iddialarının asılsız olduğunu vurgulayarak, "Hocamızla protokolümüz sürüyor. Henüz kimseyle görüştüğümüz yok, bu haberler asılsızdır. Önümüzdeki hafta bu konularla alakalı geniş bir açıklama yapacağız. Bugün hocamızla yollarımızı ayırdığımıza dair çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.