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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında beraberlik

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.

Sergen Sezgin   | 28.04.2021
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında beraberlik Fotoğraf: Ali Atmaca - Anadolu Ajansı

Bursa

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.

13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi: 1-0.

24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in sert şutunda, kaleci Viviano topu kurtardı.

60. dakikada ceza sahasına yakın bölgede Fredy'nin iyi kontrol ederek kaleye gönderdiği topu, kaleci Viviano son anda çelmeyi başardı.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe atışında Naldo'nun kafa vuruşunda, top yerden sekip üst direkten döndü.

90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy, bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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