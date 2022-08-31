Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu

Adana
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.