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Spor, Futbol

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Koray Kılıç  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

Adana

Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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