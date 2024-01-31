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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bekir Ömer Fansa  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı

Adana

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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