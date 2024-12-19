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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Mutlu Demirtaştan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İstanbul

FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10 basamağında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1867,25-
2Fransa1859,78-
3İspanya1853,27-
4İngiltere1813,81-
5Brezilya1775,85-
6Portekiz1756,12-
7Hollanda1747,55-
8Belçika1740,62-
9İtalya1731,51-
10Almanya1703,79-
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