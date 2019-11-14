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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu: Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref." dedi.

Metin Arslancan   | 14.11.2019
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu: Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref

Istanbul

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, şampiyonaya katılmaya hak kazandıkları için tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.

Emre Belözoğlu, Türk halkının milli takım için güzel bir sinerji oluşturduğunu vurgulayarak, "Üzerimizde milli takım forması varken o duygularla geliyorsunuz. İnşallah şampiyonaya gitmek bana da nasip olur. Bu takım içerisinde olmak, parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda’dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Hafif ağrılarının bulunduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası. Oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var hoca ile konuşacağız buradan ayrılacağız mı yoksa devam mı edeceğiz diye." şeklinde görüş belirtti.

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