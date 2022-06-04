A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ter idmanı ve son taktik çalışmalar yapıldı.
Ay-yıldızlıların Faroe Adaları ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.