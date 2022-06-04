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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam Faroe Adaları'nı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mutlu Demirtaştan   | 04.06.2022
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ter idmanı ve son taktik çalışmalar yapıldı.

Ay-yıldızlıların Faroe Adaları ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

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