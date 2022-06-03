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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hilmi Sever   | 03.06.2022
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekibin tam kadro çalıştığı idman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmayla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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