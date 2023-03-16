26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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