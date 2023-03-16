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Spor, Futbol

26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hilmi Sever  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan


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