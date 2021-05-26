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Türkiye, Filistin Saldırı Altında

TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde 'Filistin Direnişinde Yaşananlar' konuşulacak

TRT World Forum tarafından düzenlenen Dijital Tartışmalar serisinde bu akşam "Filistin Direnişinde Yaşananlar" konusu ele alınacak.

Zeynep Rakipoğlu   | 26.05.2021
TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde 'Filistin Direnişinde Yaşananlar' konuşulacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum'un merakla beklenen programı Dijital Tartışmalar serisinin bu haftaki oturumunda, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik günlerce süren orantısız müdahaleleri sonrası İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve Filistin direnişindeki yeni dönemde yaşanacaklar konunun uzmanlarınca konuşulacak.

Bugün saat 20.00'de gerçekleşecek Dijital Tartışmalar'ın "Filistin Direnişinde Yeni Bir Dönem?" başlıklı oturumunun konuğu Filistin Ulusal Yönetimi İngiltere Temsilcisi Husam Zomlot olacak. Oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.

Oturum, TRT World Forum'un YouTube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum), Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Yarın saat 18.00'de canlı yayınlanacak "Sinema ve Direniş: 'The Place' Filmi" başlıklı "Reflection" söyleşisinde ise uluslararası camiada ses getiren "The Place" filminin Filistinli görüntü yönetmeni ve yönetmeni Omar Rammal konuk edilecek. Söyleşi, TRT World Forum'un Instagram hesabından takip edilebilecek.

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