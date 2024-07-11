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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, net 156,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 480,2 milyon dolarlık net DİBS ve 25,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı aldı.

Muhammed Said Tanıl  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında 1 milyar 480,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, DİBS stoku 12 milyar 412,1 milyon dolara çıkarak 6 Mart 2020 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 156,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 480,2 milyon dolarlık net DİBS ve 25,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler, yaklaşık son 1,5 ayın en güçlü DİBS alımını gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana toplam DİBS alımları 9 milyar 607,3 milyon dolara çıktı.

5 Temmuz haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 500,3 milyon dolardan 12 milyar 412,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin 39 milyar 759,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku da 40 milyar 823,5 milyon dolara ve ÖST stokları 388,9 milyon dolardan 417,9 milyon dolara çıktı.

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