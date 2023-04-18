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Ekonomi, Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

Sinan Balcıkoca, Yavuz Emrah Sever  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Eskişehir

Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen 5 megavat (MW) gücündeki E5000, Avrupa Birliği (AB) demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

E5000 elektrikli ana hat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok ilki barındırıyor.

Bu elektrikli lokomotifte, ana hat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk buji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemi, en yüksek güçlü elektrikli motoru, en yüksek güçlü cer konverteri, en güçlü cer transformatörü ve en güçlü yardımcı güç ünitesi bulunuyor.

E5000 için geliştirilen tüm ana bileşenler ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip olmaları açısından önem taşıyor. Bu ürünler, TCDD Ulaşım AŞ bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça hem de modernizasyonları kapsamında kullanılabilecek.

En az 4 milyar avro ülkede kalacak

Söz konusu lokomotifle Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyduğu 500 adet lokomotif ihtiyacına cevap verilecek ve bu sayede en az 2 milyar avroluk satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Buna ek olarak tasarımları da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen lokomotifle kritik sistemlerin bakım ve onarım süreleri çok daha kısa hale gelecek.

Bakım ve onarım maliyetleri de oluşturulan insan kaynağı ve ekosistem ile çok daha düşük bedellere karşılanabilecek. Bu sayede yine en az 2 milyar avro daha ülkede kalacak.

Tasarım, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki toplu açılış töreninde canlı bağlantıda vereceği komutla gerçekleştirilecek.

Bakan Dönmez, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotife ilişkin, "Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici." dedi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Eskişehir'de katılacağı toplu açılış töreninde raylara indirilecek elektrikli lokomotifi incelemek üzere TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasına geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile lokomotifi inceleyen Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün birçok ilkin heyecanını yaşayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir'de yüzlerce tesisin açılışının yapılacağını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden değerli ama özellikle birkaç tanesi Türkiye açısından da son derece önemli. Madencilik tarafında, Beylikova'da nadir toprak elementleri keşfini gerçekleştirmiştik, geçtiğimiz yıl. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezerviydi. Orada bir pilot tesis kurulma çalışmaları tamamlandı. İnşallah onun açılışını yapacağız. Ardından da şu anda önünde durduğumuz E5000 elektrikli lokomotifin açılışını yapacağız. Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkanlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici."

Dönmez, teknolojide dışa bağımlılığı kırmak için son dönemde yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Bakanlar Dönmez ve Varank'a fabrika ziyaretinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.

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