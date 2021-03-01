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Ekonomi

Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.03.2021
Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.

Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantıları gibi temel kriterler dikkate alındı.

Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye desteği, KDV istisnası, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.

4 çağrıya çıkılacak

Program kapsamında 2021'de 4 çağrıya çıkılması planlandı. Ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründeki yatırımlara ilişkin mart-nisan döneminde "Mobilite Çağrısı" açılacak.

Mayıs-haziran döneminde çıkılacak "Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı" ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik yatırımlar desteklenecek.

Program çerçevesinde "Dijital Dönüşüm" çağrısına temmuz-ağustos döneminde, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısına da eylül-ekim döneminde çıkılacak.

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" hakkında detaylı bilgilere "www.hamle.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Makine sektöründe 2 milyar liralık yatırım desteklenmişti

Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile program kapsamında 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listeleri ilan edilmişti.

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