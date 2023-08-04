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Ekonomi

Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün

Bu yıla ait gelir vergisinin ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksitleri ile borç yapılandırmasına ilişkin 7440 sayılı Kanunun peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödeme süresi bugün doluyor.

Mert Davut  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri için son gün

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken bu yıla ait gelir vergisinin ve MTV'nin 2. taksiti, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödemeleri ve Ba-Bs formlarının verilme süresi 4 Ağustos'a uzatılmıştı.

Bu kapsamda ödeme kanallarında oluşabilecek son gün yoğunluğundan etkilenmemek için ödemelerin son saatlere bırakılmadan yapılması önem arz ediyor.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini, Başkanlığa ait internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapabiliyor.

Öte yandan vergi dairesi veznelerinden, PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek. Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.

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