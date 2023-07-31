Dolar
26.90
Euro
29.61
Altın
1,971.63
ETH/USDT
1,859.60
BTC/USDT
29,225.00
BIST 100
7,216.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri 4 Ağustos'a uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Enes Duran  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri 4 Ağustos'a uzatıldı

Ankara

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Manisa Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin İİT Konseyi'nde konuştu
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olayla ilgili yakalanan 2 zanlı emniyette
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri 4 Ağustos'a uzatıldı

Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri 4 Ağustos'a uzatıldı

SGK borç yapılandırmada son ödeme süresini 3 Ağustos'a uzattı

Ek MTV uygulamasında usul ve esaslar belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki "mücbir sebep hali" uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki "mücbir sebep hali" uzatıldı
Borç yapılandırmasının bozulmaması için yapılacak ilk ödemede son gün

Borç yapılandırmasının bozulmaması için yapılacak ilk ödemede son gün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet