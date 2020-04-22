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Ekonomi

VakıfBank'ın destek paketi vatandaşın yüzünü güldürüyor

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri çerçevesinde VakıfBank'ın sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Erhan Cihan Ünal   | 22.04.2020
VakıfBank'ın destek paketi vatandaşın yüzünü güldürüyor

Ankara

Çin'de başlayan ve küresel salgına dönüşen Kovid-19, ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ederken ülkeler önlem paketlerini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında da kamu bankaları "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ni vatandaşlara sunuyor.

Bu bankalardan biri olan VakıfBank'ın, 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı vatandaşları memnun etti.

"Bankaya hiç gitmedik"

Serbest meslek sahibi Nizamettin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu krediyi basından öğrendiklerini ve hemen müracaat ettiklerini söyledi.

Özdemir, başvurularının kısa sürede sonuçlandığını belirterek, "Krediye başvuru aşamalarının hepsini internetten yaptık. Onaylanmasının ardından para hesabımıza hemen yattı ve bankamatikten çektik. Bu süreçte bankaya hiç gitmedik. Bu sıkıntılı süreçte bize büyük katkısı oldu. VakıfBank'a teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Kredinin 6 ay ödemesiz olmasının çok büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Özdemir, desteklerin sürmesinin vatandaşlar için çok iyi olacağını kaydetti.

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