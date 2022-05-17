USTOA Başkanı Terry Dale: Galataport, Amerikalı gezginlerin seveceği türden bir turizme hitap ediyor
USTOA Başkanı Dale "Galataport'ta sanat galerileri, mağaza ve zanaatkarlardan oluşan, hepsinin bir sokakta ve limana inen bir rotada bulunabildiği bir koleksiyon yaratılmak isteniyor. Burada geliştirilmekte olan Amerikalıların seveceği bir şey" dedi.
İstanbul
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti kapsamında, iş ortakları, otel şirketleri, ulaşım şirketleri, destinasyon yönetim şirketleri ve güvendikleri tüm yerel işletmelerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti.
Türkiye'ye Amerikalı gezginleri getirdiklerinde Türkiye'deki iş ortaklarının ABD'li müşteriler için istedikleri türden büyülü bir deneyim yaratmaya yardımcı olduğuna işaret eden Dale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sürdürülebilirlik ve iş birliği, ortak pazarlama ve ABD pazarının ne kadar potansiyeli temsil ettiği konusunda harika bir sohbet gerçekleştirdiğini aktardı.
Dale, "ABD pazarının bu yaz için talebi ve potansiyeli çok önemli. ABD pazarından gelecek turistlerin sayısına dair olumlu düşünceler içerisindeyiz. Ancak, şöyle bir engelimiz var. Biliyorsunuz, ABD'ye geri dönüşlerde PCR testi şartı aranıyor, yakın zamanda bu şartın kaldırılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Amerikalı turistler açısından Türkiye'nin daha az keşfedilmiş bir şeyi temsil ettiğini ifade eden Dale, "Türkiye'de görülmesi ve keşfedilmesi gereken çok yer var. ABD'li gezginler her zaman bir sonraki en büyük seyahat edilecek noktanın ne olduğunun arayışı içindeler ve Türkiye o ülke olmak için en önemli konumda." diye konuştu.
"Türkiye'de turizm çeşitliliği çok fazla"
USTOA Başkanı Dale, Amerikalı turistlerin deniz-kum-güneş turizmini sevdiğini ama günün sonunda dışarı çıkıp kültürü deneyimlemeyi de istediğini belirtti.
Misyonlarının bir parçasının da buradaki gastronominin hikayesini anlatmak olduğunu aktaran Dale, "Amerikalı turistlerin bunun ne kadar olağanüstü olduğunun farkında olduğunu sanmıyorum. Bu, Amerikalı gezginlerin de gerçekten sevdiği bir şey. Bu yüzden burada mutfağın hikayesini öğrendiklerinde çıldıracaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Dale, Amerikalı turistlerin Türkiye'de özellikle hangi turizm bölgesine daha fazla ilgi duyduklarına dair henüz ellerinde bir veri olmadığını belirtirken, "Ama bence tüm ülke genelinde o kadar çok çeşitliliğe sahipsiniz ki gezginler ister macera, ister dinlenme, ister tarih ve kültür arıyor olsun, istediği türden bir seyahate rahatça ulaşabiliyor. Türkiye bunların hepsini temsil ediyor. Yani Türkiye'de herkes için bir şeyler var." açıklamasını yaptı.
Amerikalı turistlerde aile olarak seyahat ve çok kuşaklı seyahatlerin yıldan yıla arttığına işaret eden Dale," Genel aile olarak seyahatlerin ve çok kuşaklı seyahatlerin başlangıçta büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Birlikte seyahat eden küçük gruplarda bir miktar güvenlik duygusu vardır. Tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlarla seyahat etmek size belli bir miktar rahatlık verir." dedi.
"Michelin Rehberi'nden harika dereceler alınması gerçekten muhteşem"
Terry Dale, Galataport'ta sanat galerileri, mağaza ve zanaatkarlardan oluşan, hepsinin bir sokakta ve limana inen bir rotada bulunabildiği bir koleksiyon yaratılmak istendiğine dikkati çekerek, "Burada geliştirilmekte olan, Amerikalıların seveceği bir şey. Mutfak sahnesi ve gastronomi kesinlikle Amerikalı turistlerin seveceği bir şey." diye konuştu.
Michelin Rehberi'nin İstanbul'u destinasyonları arasına almasına ilişkin olarak Dale, "Michelin Rehberi'nin Türkiye'de olduğunu bilmek ve bu köklü kurumdan harika dereceler alınması gerçekten muhteşem." ifadelerini kullandı.
USTOA Başkanı Dale, turizmde kültür, mutfak ve insan birleşiminin önemine işaret ederek, "Dünyada her millet kendi kültürleriyle gurur duyuyor ama benim burada bulduğum şey farklı. Türkiye'de insanlar, hikayelerini paylaşmak ve kültürlerinin duyulmasını istiyorlar." yorumunda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.