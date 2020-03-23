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Ekonomi, Koronavirüs

Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Finans Enstitüsü, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 daralacağını öngördü.

Dilara Zengin   | 23.03.2020
Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 1,5'e çekti. 

IIF'den yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünümün hızla değiştiği vurgulandı. Enstitü olarak küresel ekonomik büyümenin geçen ekim ayında yapılan tahmine göre yüzde 2,6 seviyesinde olacağının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu tahmininin ilk olarak mart başında yüzde 1,6'ya, ardından da geçtiğimiz hafta yüzde 0,4'e düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin çökmesiyle düşen petrol fiyatları ve kredi baskısıyla yoğunlaştığı belirtilerek, aşağı yönlü risklerle küresel ekonominin bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi. 

Avro Bölgesi ve ABD ekonomisinde daralma beklentisi 

Küresel ekonomide büyük bir belirsizlik ve kırılganlık olduğu belirtilen açıklamada, salgını kontrol altına almaya yönelik birçok ülkede işletmelerin kapanmasının ne kadar süreceği ve karantina önlemlerinin kaldırılmasının ardından tüketici ile yatırımcı faaliyetlerinin hızlı bir şekilde toparlanıp toparlanamayacağının belirsiz olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kırılganlıkların 2009'da olduğu gibi derin bir resesyonun beklendiği Avro Bölgesi ile gelişmekte olan ekonomilerde yoğunlaştığı ve tüm bunların küresel ekonomi için aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi.

Ekim 2019'daki araştırmada, bu yıl yüzde 1,2 büyümesi öngörülen Avro Bölgesi ekonomisinin yüzde 4,7 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 2,8 daralacağı tahmin edildi. ABD ekonomisine ilişkin önceki öngörü bu yıl yüzde 2 büyümesi yönündeydi. 

Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,6 büyümesi bekleniyor 

Asya Pasifik ülkeleriyle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamaya göre, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini Ekim 2019'daki yüzde 5,8 öngörüsünden yüzde 2,8'e revize edildi.

Ekim 2019'daki araştırmada, bu yıl yüzde 6,7 büyüme öngörülen Hindistan ekonomisi için söz konusu rakam yüzde 2,9'a çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerden Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, Brezilya'nın yüzde 1,8 ve Meksika'nın yüzde 2,8 daralacağı tahmin edildi. Bu ülkelere ilişkin büyüme tahminleri daha önce Arjantin için yüzde eksi 1,6, Brezilya için yüzde 2 ve Meksika için yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,2'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Daha önce, bu yıl yüzde 1,8 büyümesi beklenen Rusya ekonomisinin ise yüzde 1,3 daralacağı tahmin edildi.

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