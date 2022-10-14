Dolar
18.59
Euro
18.15
Altın
1,666.24
ETH/USDT
1,318.40
BTC/USDT
19,604.00
BIST 100
3,619.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Göksel Yıldırım   | 14.10.2022
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 13 milyon 754 bin 421 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,5 artışla 14 milyon 782 bin 776 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaatta yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Panagiotopoulos ile görüşmede diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım
MİT, PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ağustosta yükseldi

İnşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 1,98 arttı

İnşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 1,98 arttı
Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlerde bu yıl ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlerde bu yıl ihracatı arttı, ithalatı azaldı
Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet