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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Günyol   | 27.11.2020
TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz

İstanbul

TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le yaptığı toplantı sonrası konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz."

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