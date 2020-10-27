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Ekonomi

Turşu fabrikasına dönüştürülen atıl ilkokul binası kadınlara iş kapısı oldu

Kırşehir'in Özbağ beldesinde atıl durumda iken turşu fabrikasına dönüştürülen okul binasında, yörede üretilen domates, salatalık, acur ve biberlerden hazırlanan turşular, Ankara başta olmak üzere bölge illerinden talep görüyor.

Abdullah Yıldız   | 27.10.2020
Turşu fabrikasına dönüştürülen atıl ilkokul binası kadınlara iş kapısı oldu Fotoğraf: Abdullah Yıldız / AA

Kırşehir

Kırşehir'in sebze bahçeleriyle ünlü Özbağ beldesinde öğrencisi kalmadığı için atıl durumda bulunan okulun binası turşu fabrikasına dönüştürüldü.

Merkeze bağlı, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki Özbağ beldesindeki okul, yıllar önce öğrencisi olmadığı için kapatıldı. İlkokul binası, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay'ın girişimiyle belde belediyesine devredildi.

Arazay, ilkokul binasını yöreye has lezzeti olan Özbağ turşusunu üretmek için yeniden düzenledi.

Yaklaşık 6 ay önce yeşil örtüsü ve meyve bahçeleriyle bilinen beldedeki turşu fabrikasıyla 10 kadın iş sahibi oldu.

Yörede üretilen domates, salatalık, acur ve biberlerden hazırlanan turşular, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde açılan stantta satılıyor. Turşular, Ankara başta olmak üzere bölge illeri ve büyük şehirlerden de görüyor.

Rasim Arazay, AA muhabirine, geçmişte anılarının olduğu ilkokulun binasını turşu fabrikasına dönüştürdüklerini söyledi.

Beldede sebze ekiminin fazla olduğunu ve çiftçilerin ürünlerini bu şekilde değerlendirdiklerini belirten Arazay, şöyle devam etti:

"Burası daha önce Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okuldu. Öğrencisi kalmadığından dolayı kapandı. Bu okulu Özbağ Belediyesine devraldık ve turşu üretmeye karar verdik. Burada 10 kişiye iş imkanı sağladık. Bir gıda mühendisimiz var. Biber, domates, salatalık, acur turşusu çeşitlerimiz var. Herhangi bir katkı maddesi yok. Çiftçilerimizin bahçelerinde ektiği sebzeleri fabrikamızda değerlendiriyoruz. Belde halkımıza üretmeleri için alım garantisi de verdik."

Arazay, Özbağ turşusunun önceden beri ünlü olduğunu anlatarak, "İlgi çok fazla. Yurt dışındaki gurbetçilerimizden, Kırşehir'den, çevre illerden yoğun istek var. Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde satış standımız var. Özellikle Ankara'dan çok talep geliyor. Çevre illerden ve büyük şehirlerden, iş insanlarından talep çok." dedi.

"Turşumuz bir marka oldu"

Kurdukları fabrika ile adının "turşucu başkana" çıktığını dile getiren Arazay, "Görenler bana 'turşucu başkan' demeye başladı. Özbağ'ın sebzelerini değerlendiriyoruz. Turşumuz bir marka oldu. Patentini de aldık. Kırşehir başta olmak üzere herkesin desteğini bekliyoruz. Marka ürünlerimizi hep birlikte sahiplenelim." diye konuştu.

Turşu üretiminde çalışan Havva Dernek de kurulan fabrika sayesinde iş sahibi olduğunu belirterek, Başkan Arazay'a teşekkür etti.

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