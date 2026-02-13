Dolar
43.73
Euro
51.87
Altın
4,958.84
ETH/USDT
1,956.80
BTC/USDT
67,062.00
BIST 100
14,188.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜRMOB deprem bölgesindeki mükelleflerin geçici beyanname sürelerine ilişkin talepte bulundu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
TÜRMOB deprem bölgesindeki mükelleflerin geçici beyanname sürelerine ilişkin talepte bulundu Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem bölgesinde fiziki eksiklikler nedeniyle 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirterek "'Zaman tanıyın, yetiştiremiyorlar, sıkıntıları var' diye resmi talepte bulunduk, Gelir İdaresi Başkanı da talebimizi aldı, değerlendireceklerini söylediler. Tamamen kaldıramıyorsak da süreyi marta kadar uzatalım dedik." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisini ve mali müşavirlik mesleğini değerlendirdi.

Son dönemde enflasyon oranlarında gözlenen seyrin, fiyat istikrarının halen ekonomi politikalarının merkezinde yer aldığını gösterdiğini belirten Yıldız, "Dezenflasyon çabaları sürmektedir. Enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlanabilmesi için para politikası ile maliye politikasının uyumunun sürdürülmesi, kamuda sahici tasarruflara gidilmesi ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi kritik önemdedir." diye konuştu.

Yıldız, milli gelirde kaydedilen büyüme oranlarının yanı sıra büyümenin niteliğinin ve sürdürülebilirliğinin de yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizerek katma değerli ürün ve hizmet üretmenin öneminin çok daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Büyümenin bu şekilde desteklenmesinin, ekonomik dayanıklılığı artıracağını vurgulayan Yıldız, büyümenin niteliğinin, vergi politikalarının oluşturulmasını da etkileyeceğine işaret etti.

"Vergi sisteminin sadeleşmesi kritik öneme sahip"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, son yıllarda Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranında düşüş yaşansa da özellikle küçük ölçekli işletmeler, hizmet sektörü, tarım ve geçici çalışma alanlarında kayıt dışılığın hala belirgin seviyede olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'de, kara paranın aklanması olaylarının takibi, MASAK tarafından sıkılaştırılmakta. Dijitalleşme, e-fatura/e-arşiv fatura uygulamaları, POS ve banka hareketlerinin izlenmesi gibi politikalar, kayıt dışılığı azaltma yönünde ilerleme sağlasa da kalıcı çözüm için vergi sisteminin sadeleşmesi, işgücü maliyetlerinin dengelenmesi, kayıtlı olmayı teşvik eden mekanizmalar ve toplumsal vergi uyumunun artırılması, kritik öneme sahip bulunmaktadır."

Mali müşavirlik mesleğinin, yaşanılan dijital çağda büyük dönüşümle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Yıldız, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan "2025 Mesleklerin Geleceği" raporunda, muhasebeciliğin de yapay zeka destekli yazılımlar tarafından ikame edileceği öngörüsünde bulunulduğunu aktardı.

Mali müşavirlerden vergi reformu talebi

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan HüseyinYıldız, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesinde fiziki eksiklikler var. Bu nedenle 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesine ilişkin düzenleme yapılmalı. 'Zaman tanıyın, yetiştiremiyorlar, sıkıntıları var' diye resmi talepte bulunduk, Gelir İdaresi Başkanı da talebimizi aldı, değerlendireceklerini söylediler. Tamamen kaldıramıyorsak da süreyi marta kadar uzatalım dedik. Bölgedeki meslektaşlarımızın ve küçük esnafımızın kolaylığa ihtiyaçları var."

Yıldız, vergi reformuna ilişkin taleplerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduklarını belirterek yapılacak çalışmayı da destekleyeceklerini söyledi. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde çalışma yapılmasında, büyük fayda olacağını anlatan Yıldız, öte yandan vergi konseyi oluşturulması taleplerini ilettiklerini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama
Meteorolojiden Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TÜRMOB deprem bölgesindeki mükelleflerin geçici beyanname sürelerine ilişkin talepte bulundu

TÜRMOB deprem bölgesindeki mükelleflerin geçici beyanname sürelerine ilişkin talepte bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet