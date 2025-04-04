Türkiye'nin sağlık profesyonelleri Berlin'de sağlık turizmi fuarında buluşuyor
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'na Türkiye'den katılan 80'den fazla sağlık hizmet sağlayıcısı, kaliteli, rekabetçi ve teknolojik hizmetlerini tanıttı.
Berlin
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) destekleriyle Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'nda katılımcılar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendiriliyor.
Türkiye'nin son yıllarda sağlık sektöründe ulaştığı kalite ve hızın damga vurduğu fuarda, Türkiye’nin değişik illerinden hastane ve klinikler, son hizmetlerini kuruluşlara ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı buluyor.
Hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuarda, katılımcı kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği özel nitelikli toplantılar da yapılıyor.
Sağlık turizmi için büyük önem taşıyan fuar 5 Nisan'da sona erecek.
"Alman halkının kalite ve sağlık hizmetlerine uzun zamandır güçlü bir ilgisi var"
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan fuarı ziyarete ederek, Türkiye’den gelen doktor ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.
Turan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelişmiş tıbbi altyapısı, yetenekli profesyonelleri ve Türk halkının misafirperverliğiyle, Avrupa Birliği vatandaşları da dahil olmak üzere sağlık turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti
Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısının sürekli olması için modern teknoloji ve kaliteye sürekli yatırım yaptığını anlatan Turan, son yıllarda sağlık turizminin ülkenin ekonomik büyümesine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi.
Turan, 80 milyonu aşan nüfusu ve Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi olmasıyla Almanya’nın Türk şirketleri için sağlık sektöründeki işbirliğinde bir adım öne çıktığına dikkati çekerek, "Alman halkının kalite ve sağlık hizmetlerine uzun zamandır güçlü bir ilgisi var ve bu ilgi artarak devam ediyor. Son rakamlara göre Alman vatandaşları, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelen hastaların 3'te 1'ini oluşturuyor." dedi.
Türk hükümetinin sağlık sektörünü destekleyerek sektörün uluslararası alanda markalar oluşturmasına yardımcı olduğunu dile getiren Turan, "Berlin’deki sağlık fuarının birçok yeni ortaklığa ve iş fırsatına yol açacağına eminim. Alman meslektaşlarımızla birlikte çalışarak, memnun hasta sayısını artırmaya ve Türkiye'nin sağlık alanındaki lider konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.