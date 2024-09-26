Türkiye'nin rezerv yeterliliği uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını bildirerek, "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Rezervlerdeki yükselişe dikkati çeken Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, ekonomi programı sayesinde azalan cari açık ve artan rezervlerin, ülkenin risk primini düşürürken finansal istikrarı güçlendirdiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.