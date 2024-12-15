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Ekonomi

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Türkiye'den yılın 11 ayında gerçekleştirilen 2 milyar 311 milyon 670 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatıyla sektörde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Cem Şan  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Bursa

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında üreticiler 11 ayda 86 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 6,9 pay aldı.

Geçen yılın tamamında 2 milyar 305 milyon 845 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımına imza atan sektör temsilcileri, 2024'ün 11 ayında 2 milyar 311 milyon 670 bin dolarlık ihracatla yıl bitmeden rekor kırdı.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Otobüs, minibüs ve midibüs araç üreticileri, ocak-kasım döneminde en fazla dış satımı Fransa'ya yaptı.

Fransa'ya ihracat, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 382 milyon 550 bin dolardan 440 milyon 149 bin dolara çıktı. İkinci sıradaki İtalya'ya dış satım yüzde 8,8 azalışla 255 milyon 845 bin dolardan 233 milyon 195 bin dolara geriledi.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 266 milyon 790 bin dolar dış satım yapılan, listenin 3. sırasındaki Almanya'ya bu yılın 11 ayındaki ihracat ise yüzde 36 düşüşle 168 milyon 969 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'a otobüs dış satımında yüzde 62'lik artış

Sektör temsilcilerinin en çok ihracat yaptığı dördüncü ülke olan Birleşik Krallık'a 11 aylık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yüzde 62,43'lük artış yaşandı.

Bu ülkeye ihracat 99 milyon 391 bin dolardan 161 milyon 442 bin dolara yükseldi.

Beşinci sıradaki İspanya'ya geçen yılın ocak-kasım döneminde 154 milyon 544 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç eden sektör temsilcileri, dış satımı yüzde 2,2 artırarak 158 milyon 5 bin dolar seviyesine taşıdı.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında ABD yüzde 94 artış ve 146 milyon 928 bin dolarla altıncı, Polonya yüzde 49 yükseliş ve 109 milyon 197 bin dolarla yedinci, Sırbistan yüzde 359 artış ve 99 milyon 67 bin dolarla sekizinci sırada yer aldı.

2023'ün ocak-kasım döneminde 7 milyon 93 bin dolar dış satım yapılan Suudi Arabistan'a bu yılın 11 ayındaki ihracat ise yüzde 1275 artışla 97 milyon 565 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Onuncu sıradaki Romanya'ya ihracat ise yüzde 41 azalışla 102 milyon 124 bin dolardan 59 milyon 951 bin dolara geriledi.

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