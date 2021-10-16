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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Ekonomi

Türkiye'nin karpuz ihracatı 9 ayda 21 milyon doları geçti

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği karpuz ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 21 milyon doları aştı.

Ahmet Bayram, Kamil Tekmen   | 16.10.2021
Türkiye'nin karpuz ihracatı 9 ayda 21 milyon doları geçti

Manisa


Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da satılıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 19,9 milyon dolarlık karpuz ihraç eden Türkiye, bu senenin aynı döneminde dış satımını yüzde 6 artırarak 21 milyon 166 bin dolara yükseltti.

Bu dönemde en fazla karpuz 4,4 milyon dolarla Rusya'ya satıldı. Bu ülkeyi, 2,4 milyon dolarla Polonya ve 2 milyon dolarla Bosna Hersek izledi.

Manisa'da güz karpuzu hasat ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gediz Nehri'nin suladığı ovada yılda ortalama 40 bin ton "güz karpuzu" yetiştiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde hasat için tarlalarına giden üreticiler, topladıkları karpuzları ihracatçı firmalara ait tırlara yüklüyor. Bölgede üretilen karpuzun yaklaşık yüzde 50'si dış pazarda kendine yer buluyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, genelde iç piyasada tüketilen karpuzun yavaş yavaş ihraç ürünü olarak da görülmeye başlandığını söyledi.

Karpuzda ihracatın artacağına inandığını belirten Uçak, şöyle konuştu:

"Henüz başlangıç diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Karpuz ihracatında özellikle erkenci yetiştirdiğimiz ürünlerden ciddi avantaj sağlıyoruz. 9 aylık süreçte 21 milyon doları geçen bir ihracatımız var. İnşallah bu artarak devam edecek. Hedef pazarlarda karpuzun olmadığı dönemlerde yapılan ihracatla bu rakamları yakalıyoruz. Bunun dışında 'seleks' türü dediğimiz güz karpuzu da Orta Doğu ülkelerinde tercih ediliyor."

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da önceki dönemlerde tamamen iç piyasaya sundukları güz karpuzunun ihraç ürünü olarak değerlendirilmesinin üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

Güz karpuzunun üretimi ve sofralara ulaştırılmasının zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Yalvaç, "Sezonda ürettiğimiz 40 bin ton karpuzun yaklaşık yarısını ihraç ediyoruz. Maliyeti diğer çeşitlere göre biraz daha fazladır. Salihli ovamızda yetiştirilen kiraz ve üzüm nasıl ihraç oluyorsa, artık tadıyla, aromasıyla farkı olan güz karpuzunu Dubai, Irak ve İran'a gönderiyoruz." dedi.

Üretici Muhammer Beyazçiçek de ilçenin, iklimi ve toprak yapısıyla karpuz üretimine elverişli olduğunu, ihracatla da ürünün değerinin arttığını kaydetti.

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